تعديات النيل.. الري: إزالة 32 ألف حالة تعد بمساحة 5 ملايين متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي، والذي أوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3838 كم بمختلف المحافظات، وجار العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4138 كم بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2706 كم تمهيدا لطرحها للتنفيذ لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10682 كم، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كم والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 41 كم.

وقال وزير الري إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية وتنفذها الوزارة حاليا تُعد جزءا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشكلات عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وبما ينعكس إيجابا على المزارعين بالمقام الأول.

وأضاف أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تلقى الدكتور عبدالعاطي تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 32 ألف حالة تعد بمساحة 5 ملايين متر مربع بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشار وزير الري إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 36 قرار إزالة منهم 19 قرارا بردم مساحة 1400 م2، و17 قرارا بشأن بناء مخالف بمساحة 1200 م2 بناحية عزبتي محمد خليل وعطية سيد والشنابلة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولي مجلس مدينه أبنوب وبمعدات الوزارة ومجلس مدينة أبنوب، وتنفيذ 8 قرارات إزالة ردم بناحية الجندية وساحل بني مزار بمركز بني مزار وعزبة شاكر بمركز مطاي بمحافظة المنيا بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي الوزارة.

كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات ردم بناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا بالتعاون مع الأجهزة المحلية المختصة، وتنفيذ 51 قرار إزالة على مساحة 16920 م2 بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وتنفيذ 52 قرار إزالة عبارة 50 قرارا بالردم على مساحة 26716 م2، و2 قرار بناء مخالف على مساحة 720 م2 بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وتم أيضا تنفيذ 22 قرار إزالة ردم بمساحة 1017 م2، و17 قرارا متنوعا بمساحة 327 م2 بمركز بسيون بمحافظة الغربية بتأمين قوات من مديرية أمن الغربية، وتنفيذ 58 قرار إزالة ردم بمساحة 17 ألف متر مربع بقريه ميت بدر حلاوة، و17 قرار إزالة بالردم بمساحة 2419 م2 بمركز سمنود بالغربية بتأمين قوات أمن شرطة سمنود ورئيس مجلس مركز مدينة سمنود، وتنفيذ 10 قرارات إزالة ردم بمساحة 653 م2 بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وتنفيذ 20 قرار إزالة بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ عبارة عن 15 مخالفة ردم بمساحة 1341 م2، و5 مخالفات بناء بمساحة 125 م2 وذلك بتأمين قوات من مركز شرطة مطوبس.

وفي محافظة سوهاج، تم تنفيذ 11 قرار إزالة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج منهم 7 قرارات ردم بالمنطقة المقيدة بمساحة 850 م2، و4 قرارات بناء مخالف بمساحة 605 م2، وتنفيذ 5 قرارات إزالة ردم بأولاد حمزة بمركز العسيرات بمساحة ١٥٠٠1500 م2، و11 قرار إزالة بناء مخالف بمساحة 685 م2 بناحية النويرات بمركز العسيرات بسوهاج وذلك بمعدات الوزارة وتأمين قوات الشرطة، كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة أبنية مخالفة بمساحة 281 م2 بناحية كفرالدبوسي بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.​