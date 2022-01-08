شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق بورسعيد ـ دمياط بسبب الشبورة الكثيفة لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غلق طريق بورسعيد / دمياط لليوم الثاني على التوالي بسبب الشبورة الكثيفة والسماء الغائمة التى أدت إلى انعدام الرؤية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين من المخاطر التى قد يتعرض لها قائدو السيارات على الطرق السريعة والداخلية.

وسجلت عدسة ”الخليج 365” حالة الطقس شديد البرودة والشبورة المائية الكثيفة التى أدت إلى غلق طريق بورسعيد / دمياط حفاظا على سلامة المواطنين من المخاطر التى قد يتعرض لها المسافرون على الطرق السريعة وذلك لانعدام الرؤية .

ومن جانبها، أعلنت إدارة مرور بورسعيد غلق طريق بورسعيد / دمياط لانعدام الرؤية لوجود شبورة ضبابية كثيفة وحرصاً على سلامة المواطنين، وتم إغلاق طريق الخروج من بورسعيد الي دمياط نظرا لوجود شبورة كثيفة التى أدت إلى انعدام الرؤية علي الطريق .

وناشدت المواطنين بتوخى الحذر منعا لتعرض السيارات لحوادث مرورية على الطرق السريعة والداخلية.

وتسببت التقلبات الجوية والطقس السيئ فى إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشارا لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطوارئ.

وأشار المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار. بالإضافة إلي ماتم من تطهير مصارف المياة وإنشاء بالوعات الأمطار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقر.