نقيب المهندسين: إجراء دراسات لعمل معاش تكميلى باشتراكات للأعضاء

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، عن تكليف مجلس النقابة للمكتب الفنى بعمل دراسات لمعاش تكميلى للمهندسين، معتمدا على سداد اشتراكات، مشيرا إلى أن النقابة بدأت فى تلقى العديد من العروض من شركات التأمين بشأنه، وجارى دراستها، لافتا إلى إعلان نتائج الدراسات فور الانتهاء منها.

ولفت ضاحى، إلى أن مجلس النقابة نجح فى تحقيق فائض بشكل مستمر كل عام حتى بلغ فى عام 2020 حجم الفائض 620 مليون جنيه، ونتيجة لهذا الفائض تم زيادة المعاشات بنسبة 37% منذ تولى المجلس الحالى المسئولية لترتفع من 700 جنيه إلى 960 جنيه، وقابلة للزيادة فى الفترة المقبلة.

وكان قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة الحالى أوقف جميع أوجه الإنفاق غير الضرورى وضغط الإنفاق العام، وعملنا على زيادة إيرادات النقابة من الدمغة الهندسية، ونجحنا فى ذلك بفضل علاقتنا الجيدة مع جميع الجهات الهندسية، التى أبدت تعاونا كبيرا معنا بعدما لمست حرصنا الشديد على تحقيق مصالح المهندسين، كما نجحنا فى زيادة عوائد النقابة فى الشركات التى تساهم فيها.

وشدد نقيب المهندسين على أنه لا يتلقي أية أموال أو بدلات حضور جلسات أو بدلات سفر أو أية بدلات بسبب عمله النقابي، وقال "تنازلت عن كل هذه الأموال لصالح صندوق المعاشات، فعملي النقابي تطوعي بالكامل لخدمة جموع مهندسي مصر"، مشيرا إلى أن كل سفرياته الداخلية والخارجية المتعلقة بالأنشطة النقابية على نفقته الخاصة، بما في ذلك سفره مؤخرا إلى سوريا.