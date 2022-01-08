شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قمية اشتراك من انتهت خدمته قبل سن التقاعد للحصول على خدمات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر
- يستطيع المواطن الذى ترك العمل لأى سبب وما زال فى سن العمل الحصول على مزايا التأمين الصحى، من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.
- يقوم بسداد 4% فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأمينى وقيمتها حاليا 56 جنيها شهريا.
- الاشتراك والتجديد سنويا، ويحصل المواطن على بطاقة التأمين الصحى، والتى تمكنه من الحصول على كافة الخدمات الطبية التى تقدمها منظومة التأمين الصحي.
- لأول مرة يجرى توفير تلك الخدمة لمن تركوا أعمالهم قبل بلوغهم سن التقاعد، وذلك حماية لهم من أية أخطار صحية.
- فى حال عودة المواطن إلى سوق العمل مرة أخرى يتم اشتراكه آليا عن طريق جهة العمل بمنظومتى التأمين الصحى والاجتماعى، ويتم السداد من جهة عمله.
- جرى اشتراك كافة عمال المقاولات المقيدين بمنظومة التأمين الاجتماعى بمنظومة التأمين الصحى ويمكنهم الحصول على بطاقات التأمين الصحى بعد تقديم برنت تأمينى إلى مكتب التأمين الصحى التابع له.