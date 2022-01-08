شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عيد الغطاس فى الكنيسة الأرثوذكسية × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في 19 يناير الجارى بعيد الغطاس، حيث يعتبر إحياءً لذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن عيد الغطاس:



1 - يقام قداس الغطاس فى الليلة السابقة للعيد ويطلق عليها برامون الغطاس أي الاستعداد للعيد فيصوم الأقباط حتى المساء لحين إقامة القداس.

2 - يقام قداس الغطاس في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

3 - يعتبر الغطاس من الأعياد "السيدية" الكبرى أي المرتبطة بالسيد المسيح وعددها 7 أعياد.

4 - يرمز له بالمعمودية "التغطيس " وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية.

5 - الاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد.

6 - يتواصل الاحتفال بهذا العيد ثلاثة أيام وتؤدى فيها الصلوات بالطقس الفرايحي ويمنع فيها الصوم الجماعى.

7 - يعرف بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أوعيد العماد.

8 - تطلق عليه الكنيسة أيضا اسم "عيد الظهور الإلهي" لأنه طبقا للإنجيل ظهر خلال تعميد المسيح فى نهر الأردن الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس.

9 - كانت مراسم الاحتفال تتم على شاطئ النيل حتى أوقفها الحاكم بأمر الله.

10 - يشهد هذا العيد طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال.

11 - يقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة.

12 - يأكل الأقباط خلال عيد الغطاس القلقاس الذي يرمز للمعمودية حيث يحتوي على مادة سامة إلا أنها لو اختلطت بالماء تحولت إلى مادة مغذية فهو يشبه ماء المعمودية الذي يتطهر به الإنسان من الخطيئة كما يتطهر القلقاس من المادة السامة بواسطة ماء الطهي.

13- يتناولون أيضا قصب السكر الذي يذكر بضرورة العلو في القامة الروحية وإفراز الحلاوة من قلوب بيضاء نقية تعتصر من أجل الآخرين.