شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر أيام تلقى القوى العاملة طلبات التقدم للعمل فى ليبيا بمهن طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة القوى العاملة، اليوم، السبت 8 يناير 2022، من تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بوظائف الطلبية الأولى لاستقدام العمالة المصرية للعمل فى ليبيا فى وظائف طبية، وذلك بعد قرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، الثلاثاء الماضى بمد موعد قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل للعمل بدولة ليبيا حتى اليوم، لإعطاء فرصة للمتقدمين الذين لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير: "إن فرصة العمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبى للعمل، وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج"، مشيرا إلى أن هذه أول طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا.

وكشف الوزير عن المهن المطلوبة هى: "أخصائى عظام، جراحة عظام، واثنان أخصائى أشعة تشخيصية، واثنان أخصائى عيون، واثنان أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء اختصاصيى إسعاف وطوارئ، و4 أخصائيى جراحة عامة، و4 أخصائيى طب أطفال، و4 أخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائيى باطنة، و4 أطباء اختصاصيى عناية حثيثة (دكتوراه فى التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائيى تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائيى تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية فى العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائيى تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنان ممرض اختصاصي - تعقيم.

وأوضح سعفان أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.