شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحول منطقة الزرايب بالبحر الأعظم لممشى حضارى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة خلال شهور في إجراء تحول جذري وحضاري في منطقة كانت يعاني مواطنوها من وجود أماكن تربية للمواشي والإغنام بها، وما يتبعه من وجود مخلفات، وذلك بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.