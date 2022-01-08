شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر رئيس الوزراء يتفقد غدا مناطق القاهرة التاريخية وبطن البقرة مش محتاج تستنى المحصل ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين.. اعرف التفاصيل الصحة: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد ضمن حملة "معا نطمئن" اعرف ازاى تسترد قيمة تذكرتك إذا تأخر قيام القطار عن موعده وقف إمام مسجد بالغربية سمح بإقامة عزاء فى "مصلى السيدات" وزيرة التضامن: توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان وزيرة الهجرة تهنئ العالم المصرى محمد ثروت لرصده الجزيئات فى "الأتو ثانية" الصحة: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد ضمن حملة "معا نطمئن" العثور على حجر أثرى يعود لعصر رمسيس الثانى بالقناطر الخيرية "الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة التأمينات: توفير خدمات التأمين الصحى لكل من انتهت خدمته قبل سن التقاعد انقطاع المياه 8 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة بسبب أعمال المترو.. إنفوجراف