الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتاة المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إختفاء فتيات بمنطقة المرج بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت، ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور يتضمن إختفاء فتيات بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم بتغيب نجلته "طالبة بالمرحلة الثانوية" عن المسكن بتاريخ (1)الجارى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لمكان المتغيبة وتم إعادتها لأهليتها وتسليمها لوالدها وبسؤالها أقرت بترك المنزل بمحض إرادتها لوجود خلافات بينها وبين أهليتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.