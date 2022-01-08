جهاز 6 أكتوبر يُشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "كوني قوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شارك المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في فعاليات ندوة تثقيفية تحت عنوان "كوني قوية" ضمن فعاليات مبادرة لا للعنف ضد المرأة التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز، بغرض تثقيف السيدات وتوعيتهن بحقوقهن وإلقاء الضوء على أهمية هذه المبادرة.

وخلال الندوة، أشاد المهندس عادل النجار، بدور المرأة في المجتمـع، وضرورة حسن معاملة المرأة في كل مكان، وكذا أهمية دورها في جهاز المدينة، مسترشداً بأن نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في جهاز مدينة 6 أكتوبر مرتفعة جداً.

وبدأت فعاليات الندوة بكلمة للمهندسة حنان عبدالعظيم، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بجهاز مدينة 6 أكتوبر ونائب رئيس الجهاز، استهلتها بالترحيب بالمشاركين من أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية، وباقي الحضور، كما وجهت تحية شكر وتقدير إلي كل الرجال الذين يقدرون ويحترمون دور المرأة فى المجتمع.

كما تحدث الدكتور محمد عبد المهدي، مفتش بوزارة الأوقاف، عن دلائل حسن معاملة المرأة في القران الكريم والسنة النبوية، وغير ذلك من الأحداث التي دلت على أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات.

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