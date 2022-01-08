شبورة كثيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من السبت 8 يناير 2022 إلى الخميس 13 يناير 2022، حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا السبت 8 يناير:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا،على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أمطار خفيفة علي مناطق أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30%،وقد تمتد إلي الوجه البحري والقاهرة بنسبة 10%.

حالة الطقس الأحد 9 يناير:

نشاط للرياح مثيرة للأتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة ، بواقع أمطار متوسطة بنسبة 40% إلي 50% تقريباً علي مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد علي فترات متقطعة.

الاثنين 10 يناير:

نشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة ، بواقع أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً علي مناطق جنوب سيناء و مدينتي حلايب وشلاتين علي فترات متقطعة.

الثلاثاء 13 يناير:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 12 يناير:

نشاط للرياح علي القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 13 يناير:

نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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