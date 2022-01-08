شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق إنسان النواب تثمن اقامة صلوات قداس عيد الميلاد خلف الأسوار بمركز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات بالوزارة لحرصهم على عدم حرمان مراكز الإصلاح للنزلاء الاقباط من الاحتفال بعيد الميلاد مثمناً استقبال مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون مركز إصلاح وتأهيل بدر عدداً من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات، ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة.

عقب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال "رضوان" فى بيان له اصدره منذ قليل، إن هذا الاتجاه من وزارة الداخلية، يؤكد حرص الدولة على ترسيخ مبادئ وحقوق الانسان فى أروع صورها، مؤكداً أنه على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، إلا أن وزارة الداخلية كانت حريصة كل الحرص على إقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد للنزلاء الأقباط داخل السجون مع التأكيد على الالتزام التام بجميع التعليمات، والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير جميع أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.