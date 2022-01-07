إغلاق طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مرور بورسعيد، عن إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

كما تهيب إدارة المرور، بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخري بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقسا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.