شكرا لقرائتكم خبر عن مش محتاج تستنى المحصل ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرق الدفع الإلكترونية لفواتير الكهرباء و شحن أرصدة العدادات مسبوقة الدفع أصبحت متعددة و متنوعة وهو ما يمثل تيسير على المواطنين وبالتالى ارتفاع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، و فيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع:

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

8-كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store ) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

9-أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).





-وفيمل يلى طرق شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيا:1- أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.

2- 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.

3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).