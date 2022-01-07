شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت السلطات الموريتانية، اليوم الجمعة، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحرية مؤقتة.

وجاء قرار الإفراج بعد أن أحال قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد اليوم الجمعة إلى النيابة العامة فى نواكشوط التقرير الطبى الختامى للفريق الطبى المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم.

وأكد بيان لوزارة العدل الموريتانية أن قطب التحقيق أصدر أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهم، وإخضاعه لمراقبة قضائية فى منزله، مع تدابير طبية، طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.