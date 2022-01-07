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2 % من المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية.. تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

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القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مصادر تمويل الصندوق، وفيما يلى ينشر الخليج 365 تفاصيل موارد موازنة الصندوق بحسب نصوص القانون: 

 

1- موازنة الصندوق تأتى من نسبة 2% سنويا من المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والاهلية

 

2- الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق

 

3- يفرض لصالح الصندوق 5 % من موازنة الجامعات الخاصة والأهلية  عند إنشاءها وتشغيلها أول مرة .

 

4- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من الدولة

 

5- مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير

 

6- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية او الابتكارية التى يمولها الصندوق

 

7- 10 جنيهات تسدد مع الرسوم الدراسية سنويا لكل طالب بالجامعات الحكومية والمعاهد الخاضعة لاشراف وزارة التعليم العالى 

 

8- نسبة 1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

 

9-  ما يمكن للصندوق الحصول عليه من تبرعات ودعم من البنوك والشركات والمجتمع المدنى .

 

10- عائد استثمار أموال الصندوق

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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