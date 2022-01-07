كورونا في 7 أيام.. 187 مصريًا قتلهم الفيروس​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي، وينشر "الخليج 365" في التقرير التالي عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنقضي:

32 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة 31 ديسمبر

تسجيل 871 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 32 حالة جديدة.

25 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا السبت 1 يناير

خروج 539 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 320563، وفاة 25 حالة جديدة.

16 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد 2يناير

خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321132، ووفاة 16 حالة جديدة.

20 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

خروج 612 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322180 حتى اليوم، ووفاة 20 حالة جديدة.

29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء 3يناير

خروج 436 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321568 حتى اليوم، ووفاة 29 حالة جديدة.

19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء5يناير

خروج 821 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323001 حتى اليوم، ووفاة 19 حالة.

27 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس6يناير

تسجيل 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ووفاة27حالة ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323913 حتى اليوم.