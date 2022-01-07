إحباط تهريب أدوية بيطرية مع راكب قادم من أوكرانيا في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، خامس محاولة تهريب اليوم الجمعة، في مبنى الركاب رقم 2 في أقل من 24 ساعة، مع راكب قادم من أوكرانيا أخفى شرائط أدوية بيطرية لعلاج الحيوانات بين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، استوقف محمد محمود مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائبه بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات كرتونية في إحدى الحقائب، وقام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 562 شريطًا خاصًا بالأدوية البيطرية، قام الراكب بوضع أضعاف الشرائط في كل عبوة.

وأمر صبحي ربيع مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.