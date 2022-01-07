شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إمام مسجد بالغربية سمح بإقامة عزاء فى "مصلى السيدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، وقف الشيخ "خ.ا" إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، وذلك لتمكينه بعض الأهالي من إقامة العزاء بمصلى السيدات بأحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف طنطا أول بمديرية أوقاف الغربية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الغربية، والمرفوعة من القطاع الديني، لافتة إلى أنه فى سياق متصل حررت مديرية أوقاف كفر الشيخ محضرًا ضد "م.م"، مقيم بمركز شرطة فوه كفر الشيخ برقم 55 لسنة 2022م اليوم الجمعة، وذلك لقيامه بنشر أخبار غير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سيؤدي خطبة الجمعة بأحد المساجد، بمحافظة كفر الشيخ على غير الحقيقة، مما يسبب تشتيتا لعمل مفتشي المتابعة بالمديريات والديوان العام، من خلال تلك المنشورات الكاذبة، وتؤكد الوزارة على أن هذه التصرفات غير سوية وتتنافى مع كل القيم والأخلاق النبيلة.

وحذرت مديرية أوقاف كفر الشيخ، بأنه ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف، وغير مصرح له بها، وأن ما نشر لا أساس له من الصحة، وتؤكد على عدم السماح للمذكور بأي عمل دعوي خطابة أو إمامة أو خلافه ، مع إحالة من يسمح له بذلك للمساءلة التأديبية .