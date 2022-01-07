شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحيل 3 أئمة للتحقيق لتجاوزهم وقت خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خصم شهر من بدل صعود المنبر لثلاثة أئمة وإحالتهم للتحقيق، وذلك بناء على تقرير المديريات الإقليمية عن خطبة الجمعة اليوم، لتجاوزهم وقت خطبة الجمعة.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن الأئمة هم: "ع.ع" إمام وخطيب مسجد بلال ابن رباح بالصالحية الجديدة مديرية أوقاف الشرقية، "ا.ج"، إمام وخطيب مسجد الرحمة بإدارة صافور مديرية أوقاف الشرقية، و"م.م" إمام وخطيب مسجد السبعة بسدس إدارة أوقاف ببا مديرية أوقاف بني سويف.

وحذر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع بالوزارة، من أن عقوبة المخالفة قد تنتهي بإنهاء خدمة المخالفين .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن مسئولية مدير المديرية تتطلب المتابعة المستمرة والتواصل المباشر والمستمر مع القيادات الوسطى بالإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة للتأكد من وصول رسالة ومنهج الوزارة للجميع وبخاصة ما يتصل بتعليمات خطبة الجمعة شكلًا ومضمونًا ، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء الخدمة لمن يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطي أو يتعرض لأي قضايا تخالفه أو يخل بواجبه الوظيفي.

كما أكد جمعة خلال الاجتماع أمس الخميس، بقيادات الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، على التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة وشئون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد وبخاصة الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة ، وضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في جميع الصلوات.

وأكد وزير الأوقاف أن الإهمال في الواجب الوظيفي من أخطر أنواع الفساد ، وأن ضياع المال إهمالا كضياعه إفسادًا ، وأن الموظف الذي لا يؤدي عمله على الوجه الأكمل يعد مختلسًا ، فالمختلس يأخذ المال خفية بدون حق ، ومن يتهرب من واجبه الوظيفي يأخذ مالاً لا يستحقه لأنه مقابل عمل لم يقم به ، فهو والمختلس سواء، مشددا على أنه لابد من تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة الحضور والانضباط ، وكذلك عمل تقييم شهري للجميع ، وتنظيم تفتيش على جميع الملحقات والاستراحات التابعة للمساجد.