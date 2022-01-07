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تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية فى بريطانيا عند 178250 حالة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، تراجع إصابات كورونا اليومية في بريطانيا عند 178,250 حالة.

وقالت السلطات الصحية في إنجلترا، إن واحدًا من بين كل 15 شخصًا أصيب بفيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الأخير فى البلاد.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن آخر مسح للسلطات الصحية في إنجلترا، أفاد بأن واحدًا من بين 15 شخصًا أصيب بكورونا فى الأسبوع المنتهى بيوم 31 ديسمر الماضى.

يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى "كورونا" فى إنجلترا يبلغ حوالي 11.6 مليون شخص.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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