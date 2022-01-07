شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية فى بريطانيا عند 178250 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، تراجع إصابات كورونا اليومية في بريطانيا عند 178,250 حالة.
وقالت السلطات الصحية في إنجلترا، إن واحدًا من بين كل 15 شخصًا أصيب بفيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الأخير فى البلاد.
وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن آخر مسح للسلطات الصحية في إنجلترا، أفاد بأن واحدًا من بين 15 شخصًا أصيب بكورونا فى الأسبوع المنتهى بيوم 31 ديسمر الماضى.
يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى "كورونا" فى إنجلترا يبلغ حوالي 11.6 مليون شخص.