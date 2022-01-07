شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "سينوفاك" يشيد برؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى إزاء توطين صناعة اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المدير التنفيذي ومؤسس شركة سينوفاك "وايدونج ين" عن تقديره الشديد لرؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء توطين صناعة اللقاحات في مصر، وتحويلها لمركز لصناعة وتوريد اللقاحات لأفريقيا.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين وأعضاء السفارة، مع المدير التنفيذي ومؤسس سينوفاك "وايدونج ين" وعدد من مسئولي الشركة، لدفع الأطر المختلفة للتعاون التي تم الاتفاق عليها في المباحثات التي أجراها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مع مدير عام سينوفاك خلال زيارة الأخير للقاهرة يوم 28 ديسمبر الماضي.



وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة، أنه جرى خلال مباحثات السفير البدري مع مؤسس سينوفاك، الاتفاق على تعجيل إتمام مشروع بناء مستودع التبريد اللوجستي المركزي بسعة 150 مليون جرعة لقاح، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وهو المشروع الذي سيساهم في تعزيز قدرات الدولة المصرية كمركز لإنتاج وتصدير اللقاحات في أفريقيا.



كما أكد المدير التنفيذي لسينوفاك على استعداد الشركة لتسريع الجدول الزمني لعملية نقل التكنولوجيا، وصولاً إلى إنتاج اللقاح محلياً في مصر بشكل كامل، كما تمت مناقشة عدد من التفاصيل ذات الصلة بخطط التعاون المستقبلي.



فيما أكد السفير البدري ،خلال اللقاء، أن هذا التواصل المكثف مع الجانب الصيني بشأن توطين صناعة اللقاحات، إنما يأتي في إطار السعي لتجسيد هذه الرؤية، والتي تقوم على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، كما أنها تعكس التزام مصر إزاء أشقائها الأفارقة واهتمامها بالبعد الأفريقي.