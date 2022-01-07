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شاهد كيف كان قداس عيد الميلاد المجيد خلف الأسوار بمركز الإصلاح والتأهيل

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القاهرة - سامية سيد - لم تحرم مراكز الإصلاح النزلاء الاقباط من الاحتفال بعيد الميلاد، حيث استقبل (مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون – مركز إصلاح وتأهيل بدر) عدداً من رجال الدين المسيحى ، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة.. عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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