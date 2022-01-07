مريض نفسي ينهي حياته قفزًا من العاشر بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى مريض نفسي حياته قفزا من الطابق العاشر بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بالعمرانية الغربية.

وجه العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية والنيابة العامة.

تحريات الرائد إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد هاني عجلان أكدت أن مريضا نفسيًا يبلغ من العمر 27 سنة -يقيم مع أسرته- شرع في التخلص من حياته قفزا من الطابق العاشر بشارع الثلاثيني.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.