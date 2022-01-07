بسبب سقوط شعر ابنتها.. سيدة تتقدم ببلاغ ضد محل تصفيف الشعر بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد محال تصفيف الشعر بالدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد محال تصفيف الشعر بمدينة المنصورة بالدقهلية للتسبب فى تلف شعر نجلتها وإصابتها بالصلع وتطالب بالقبض على عاملة بالمحل .

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم بأنه أثناء توجهها ونجلتها (طالبة) إلى أحد محال تصفيف الشعر بدائرة القسم لعمل تصفيف لشعر الأخيرة ، قام المسئولين بالمحل المشار إليه بوضع بعض المواد الخاصة مما أدى إلى تساقط وتلف شعر نجلتها ، وإتهمت كلٍ من صاحب المحل، عاملة بالمحل

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان مالى، وجارى ضبط الثانية.