رجال الدين المسيحى يشاركون نزلاء مراكز الإصلاح الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون – مركز إصلاح وتأهيل بدر، عدداً من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2022.

عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، استمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.