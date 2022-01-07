ضبط متهم بالسير عكس الاتجاه بدراجة بخارية في القاهرة

بالفحص أمكن تحديد قائد الدراجة النارية عامل طلبات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال إستقلاله الدراجة المشار إليها، واعترف بإرتكابه الواقعةؤ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012