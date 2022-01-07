ضبط متهم بالسير عكس الاتجاه بدراجة بخارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد قائدى الدراجات النارية بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بشأن قيام أحد قائدى الدراجات النارية التابعة لخدمة توصيل الطلبات بإحدى الصيدليات بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة النزهة.
بالفحص أمكن تحديد قائد الدراجة النارية عامل طلبات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال إستقلاله الدراجة المشار إليها، واعترف بإرتكابه الواقعةؤ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.