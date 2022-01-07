الحماية المدنية تستعين بسلم هيدروليكي لإخماد حريق شقة بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شب في شقة سكنية بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من عقار بالقرب من مسجد مصطفى محمود.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء مدعومين بسلم هيدروليكي بقيادة نائبه اللواء عاء خلوصي.
حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران مع عزل الشقة عن باقي الوحدات السكنية انتهاء بالسيطرة على الحريق وبدء تنفيذ عملية التبريد.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لانتداب المعمل الجنائي والوقوف على ملابسات الحريق.