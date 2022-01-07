إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين في تصادم سيارتين بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان شقيقان في حادث تصادم سيارتين بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بين قريتي الطرفاية والمرازيق ووجود مصابين.

معاينة العقيد محمد نشأت مأمور مركز البدرشين توصلت إلى وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

المصابون الستة هم سائق الميكروباص "محمد.س." 47 عاما بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة، و5 آخرين هم: "أحمد.ح." 35 عاما بجرح قطعي بالحاجب الأيمن، و"أحمد.ر" 40 عاما بكدمة بالساق اليمني، و"ربيع.س" 60 عاما، والطفل "معاذ.ر" 10 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقه بالرأس، وشقيقه "رحيم" 8 سنوات بكدمات بالساق والكاحل الأيسر.

تم نقل السائق إلى مستشفى قصر العيني وباقي المصابين إلى مستشفى البدرشين المركزي، ورفع آثار الحادث بتجنيب السيارتين نهر الطريق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.