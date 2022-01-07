الصحة: 6 مزايا للتطعيم بلقاح كورونا حتى مع إصابة الملقحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

رد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على ماهي فائدة التطعيمات بلقاح فيروس كورونا، خاصة بعد التأكد من وجود إصابات بين المطعمين.

وعدد عبدالغفار في منشور للوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" مزايا التطعيم بلقاح كورونا متعددة حتى عند الإصابة، على النحو التالي:

- التطعيم يقلل من شدة الإصابة في حال حدوثها.

- المطعم يحتاج لمدة زمنية أقل للشفاء من غير المطعم.

- يقلل فرصة نقل العدوى للغير يقلل من سرعة انتشار الفيروس.

- يقلل من نسبة حدوث الطفرات والمتحورات.

- يقلل من الاحتياج للدخول المستشفيات.

- يقلل من معدلات الوفيات.