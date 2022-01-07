ضبط أقراص مخدرة وحشيش مع راكبين قادمين من إيطاليا ولبنان في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في ضبط راكب بحيازته شرائط ترامادول مخدر وقطعتي حشيش، وآخر بحيازته أدوية، أثناء وصولهما من إيطاليا ولبنان، أخفياها داخل حقائبهما وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة ميلانو، استوقف تامر عادل رئيس القسم أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد مدحت مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية، قام عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد عبدالرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 94 قرصًا، وقطعة حشيش مخبأة داخل فردة حذاء بحقيبة الراكب، وقطع حشيش أخرى صغيرة داخل علبة بلاستيك صغيرة في جيب في أحد ملابس الراكب بالحقيبة بإجمالي 61 جرامًا.

أما الحالة الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف أحمد عطالله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بواسطة أحمد مدحت ومحمد صابر تلاحظ لهما ما يشتبه أن يكون أدوية داخل حقائب الراكب، قام وليد صبري مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمود القرش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 26 عبوة وشريط من الأدوية مرتفعة الثمن.

وأمر محمود عبدالنبي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الأول للنيابة.