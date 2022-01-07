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حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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