شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
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