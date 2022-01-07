شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حجر أثرى يعود لعصر رمسيس الثانى بالقناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر عمال إحدى الشركات الخاصة بأعمال حفر مشروع الصرف الصحى بقرية خلوة البرادعة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على حجر أثري عليه نقوشات فرعونية أثناء أعمال الحفر بالقرية.

وانتقل على الفور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع العثور على الحجر الأثري، ووجه المحافظ اللجنة الأثرية بسرعة نقل الحجر إلى مخزن النيابة العامة بالقناطر الخيرية، لإصدار قرار بتسليمه للآثار بعد صدور قرار من الأمين العام لهيئة الاثار المصرية بإيداعه بأحد المخازن المتحفية التابعة للهيئة.

وكلف المحافظ، اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بتوفير المعدات اللازمة عن طريق الإدارة الهندسية لتوفير الاحتياطات اللازمة خلال نقل الحجر.

وأكدت اللجنة الفنية بمنطقة آثار القليوبية، أن الحجر به عدة كتابات منقوشة بالحفر الغائر باللغة المصرية القديمة ويرجح أنها تعود لعهد رمسيس الثانى وقرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية لا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار وغير معروفة لدى منطقة آثار القليوبية كمنطقة أثرية.





الحجر الآثرى



الحجر



حجر آثرى



