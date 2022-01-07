شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للأئمة: صفحة الإمام على مواقع التواصل الاجتماعى فى حكم منبره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور محمد محمود أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الدقهلية ، والدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية ، والدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف، مشيدا بجهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى، مؤكدا أن وزير الأوقاف انتقل بجميع ما فى الوزارة نقلة نوعية كبيرة وبخاصة جهوده فى الارتقاء بمستوى الأئمة وحسن تأهيلهم .

‏وفى كلمته قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لمحافظ الدقهلية على الدعوات الكريمة والمتتابعة لزيارة المحافظة ، وعلى اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) ، وما شهدته المحافظة من تعاون مثمر مع وزارة الأوقاف فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة تفتتح ‏اليوم 18 مسجدًا ، منها 3 مساجد تابعة لقرى (حياة كريمة) ، و ‏3 مساجد صيانة وترميما ، وأن ‏إجمالى ما تم افتتاحه 466 مسجدًا من بداية شهر يوليو الماضي.

وأكد جمعة، أن ما يتم فى عمارة المساجد يتم أيضًا فى جميع جوانب الحياة المصرية ويشكل نقلة نوعية فى بناء المكان وبناء الإنسان ، وأن البلاد تشهد نقلة غير مسبوقة وتطورًا سريعًا فى مختلف جوانب الحياة المصرية ، فالحضارة تقوم على بناء المكان وبناء الإنسان ، وهو ما نشهده واقعا ملموسا فى الجمهورية الجديدة.

مبينا أن الوزارة تعد لقبول الدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف ، لتحقيق مزيد من التأهيل والتدريب للأئمة والواعظات ، فعملية التدريب والتأهيل لا تتوقف ، مشيدًا بمنتدى شباب العالم والذى يفتتحه الرئيس الأسبوع المقبل وما يشكله هذا المنتدى من نقلة نوعية وريادة حضارية وثقافية لمصر ولا سيما عنايتها بالشباب.

وبين وزير الأوقاف، أنه لا بد من مراعاة تطور العصر وقراءة الآداب والسلوكيات العامة ، فكل ما يؤدى إلى الرقى والتقدم حضاريًّا وعلميًّا فهو من صميم الدين ، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على النموذج المرئى فى الدعوة شكلًا ومضمونًا.

وأكد جمعة، أن من أولويات الوزارة فى المرحلة الراهنة إبراز النموذج المرئى للدعوة النموذج المرئى فى الدعوة ، والتركيز على فقه المقاصد، والتعامل مع العصر بأدواته فهمًا و لغة ودعوة وإفتاء.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة التعامل بمنتهى الحزم والحسم والشدة مع أى مخالفة بشأن خطبة الجمعة وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء الخدمة لمن يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطى أو يتعرض لأى قضايا تخالفه أو يخل بواجبه الوظيفى ، وإلغاء تصريح أى خطيب مكافأة أو خطيب متطوع يخرج على وقت الخطبة أو موضوعها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة وشئون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد وبخاصة الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة.

كما أكد وزير الأوقاف أن صفحة الإمام على مواقع التواصل الاجتماعى فى حكم منبره من حيث مسئوليته عن ما ينشر عليها، لأن المجتمع يعتبرها صفحة مرتبطة بصفته الوظيفية، فلا بد له من التدقيق فى كل ما يكتب أو ينشر أو يقول، وفى نهاية اللقاء أهدى معاليه الإصدار الثانى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير لمحافظ الدقهلية والأئمة المشاركين فى اللقاء.