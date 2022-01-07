ضبط سيدة اشتركت مع زوجها في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على سيدة مقيمة بمحافظة قنا؛ لقيامها بالاشتراك مع زوجها في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بمعاملات مادية قيمتها مليونا جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، وزوجته- مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد باستبدالها بالجنيه المصري وإرسالها للمتهمة الثانية، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.