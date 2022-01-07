قانون العمل.. وزير القوى العاملة يكشف مصير استمارة 6 في القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، بعض مزايا مشروع قانون العمل الجديد، بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ.

وأكد سعفان في تصريحات تليفزيونية، أن وزارة القوى العاملة، تسعى إلى إحداث توازن بين العمال والمنشآت في قانون العمل الجديد.

وأشار إلى أن المشروع القانون الجديد، يلغي استمارة 6 التي شكلت على مدى عقود مشكلات كبيرة للعمال، لما كان يفعله بعض أصحاب العمال بإرغام العامل بالتوقيع على الاستقالة قبل التوقيع على العقد.

وأكد أن قانون العمل الجديد، اشترط التوقيع على استمارة 6 أمام الجهة الإدارية وفي حضور العامل، وهذا أدى لنوع من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية.

وشدد الوزير، على أن القانون الجديد لا يهدف إلى دعم العامل على حساب العمل وصاحب العمل، بل يتم إعداد قانون يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وتابع: "أصحاب الأعمال رحبوا بإلغاء التوقيع على استمارة 6 قبل التوقيع على عقد العمل، كما أن استقرار أوضاع العامل سيساعد على زيادة الإنتاج".



وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

ونص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين منها:

- إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل.

- تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون

- حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

- الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

- إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

- - حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.