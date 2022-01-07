شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 52 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة .

وأضاف أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيراً إلى أنه قد تم رفع أكثر من 52 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع خلال الأسبوع الأول من العام الجديد وضمت رفع (7228طنا يوم 1 يناير) ورفع (6865 طنا يوم 2 يناير) ورفع (7893 طنا يوم 3 يناير) ورفع (7874 طنا يوم 4 يناير) ورفع (7259 طنا يوم 5 يناير) ورفع ( 7859 طنا يوم 6 يناير) ورفع (7500طنا يوم 7 يناير) .

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها، إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين والعمل على حلها.