السيدة انتصار السيسى: احتفالات عيد الميلاد تعكس عبقرية الشعب المصرى فى التعايش

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القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بفيس بوك:"كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التى تعكس دلالات عبقرية الشعب المصرى، فى الإخاء والمحبة والتعايش الإنسانى بين أبناء الرسالات السماوية، وإننى أدعو الله فى هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير".