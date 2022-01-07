بينها تنفيذ 52 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 56 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهما، وتنفيذ 52954 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 123 قضية مخدرات بإجمالي 127 متهما، وضبط 14 متهما هاربا، وضبط 8 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 316 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28445 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونولت النيابة التحقيق.