الداخلية تكشف تفاصيل مقتل أجنبية داخل مسكنها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل سيدة والعثور على جثتها بمسكنها بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم يفيد بعدم مشاهدته لجارته تحمل جنسية إحدى الدول - تعمل موظفة بإحدى الشركات منذ عدة أيام.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المذكورة بمحل سكنها بدائرة القسم وبها طعنات متفرقة ولم يتم العثور على هاتفها المحمول أو متعلقاتها الشخصية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، مقيم بمنطقة الصف كان يعمل طرف الـمُبلغ وتعرف على المجني عليها وكان يعمل لديها مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض "سكين" بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالي وهاتفها المحمول ولاذ بالهرب ثم قام ببيع الهاتف وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية وأرشد عن الأداة المستخدمة وكذا الهاتف المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.