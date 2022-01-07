داخل "بيت مهجور".. لغز العثور على جثة شاب في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة داخل منزل تحت الإنشاء بأسيوط، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقي مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغا يفيد بوفاة شخص داخل منزل تحت الإنشاء بإحدى القرى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات القرية وبها عيار ناري بالرأس بمنزل تحت الإنشاء وبحوزته متعلقاته الشخصية - هاتفي محمول- مبلغ مالي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أنه حال تواجد المجني عليه رفقة صديقيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بذات القرية وأثناء عبث أحدهما ببندقية آلية خاصة بالثاني خرج منه عيار ناري عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن البندقية المستخدمة - 3 خزينة - عدد من الطلقات من ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.