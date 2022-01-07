بـ "مخدرات وسلاح".. ضبط 3 عناصر إجرامية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وكشفت التحريات أن المتهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 2 فرد محلي الصنع- عدد من الطلقات النارية- كمية من المواد المخدرة المختلفة- مبلغ مالي- 3 هواتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.