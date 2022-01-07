الشبورة الكثيفة.. نصائح من الأرصاد للقيادة بطريقة آمنة على الطرق الزراعية والصحراوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح لسائقي السيارات أثناء فترات الشبورة المائية الكثيفة، التي تستمر لعدة أيام.

وقالت غانم لمصراوي، الجمعة، إنه يفضل عدم الخروج خلال فترات الشبورة المائية، وفي حالة الضرورة والاضطرار يفضل القيادة بهدوء، وتشغيل الإنارة الأمامية للسيارة بشكل منخفض، وإطفاء الإنارة الخلفية للسيارة، وتشغيل إنارة الانتظار، إضافة إلى القيادة بجانب الطريق وعدم التوقف، مع التأكيد على فتح زجاج السيارة.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية كثيفة حاليا على مناطق متفرقة من القاهرة ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية الكثيفة وصلت حد الضباب على بعض محافظات مدن القناة والوجه البحري وبعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الرؤية في بعض المناطق تصل إلى أقل من ١٠٠ متر.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أن الشبورة تكون كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتبدأ من الرابعة صباحا وتقل تدريجيا من الـ ٩، مؤكدة أنه من المتوقع أن تنتهي الشبورة خلال أقل من ساعة أو ساعتين.