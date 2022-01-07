الجيزة: رفع 52 ألف طن مخلفات وقمامة بأحياء ومراكز المحافظة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وصرح راشد في بيان له، الجمعة، بأن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أنه قد تم رفع أكثر من 52 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع خلال الأسبوع الأول من العام الجديد.

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها، إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل على حلها.

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