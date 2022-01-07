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المرور يغلق 5 طرق بسبب الشبورة الكثيفة.. تعرف عليها (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد -  فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، 5 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية، ونستعرضها فى الإنفوجراف التالي:

 


5 طرق المغلقة بسبب الشبورة الكثيفة

-طريق شبرا - بنها الحر

-طريق بورسعيد الصحراوى اتجاه دمياط

 

-طريق الإسكندرية الصحراوى

 

-محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية

 

-طريق الإسماعيلية الصحراوى

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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