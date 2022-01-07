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شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق 5 طرق بسبب الشبورة الكثيفة.. تعرف عليها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، 5 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية، ونستعرضها فى الإنفوجراف التالي:
5 طرق المغلقة بسبب الشبورة الكثيفة
-طريق شبرا - بنها الحر
-طريق بورسعيد الصحراوى اتجاه دمياط
-طريق الإسكندرية الصحراوى
-محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية
-طريق الإسماعيلية الصحراوى