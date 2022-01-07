القوى العاملة: تعيين 354 شابا منهم 4 قادرون باختلاف بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط قامت بتعيين 354 شابا منهم 4 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلون بها 913 شابا، كما تم استخراج 601 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن توفير 61 فرصة عمل.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 221 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 120 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرا، وعمل 27 حملة تفتيشية، وبحث 2 شكوى عمالية، كما تم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، ومصنع أنوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد وشركة الغزل والنسيج بدمياط.

من جانبها، أوضحت منى الاطروش مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن إنجازات المديرية خلال ديسمبر الماضي - أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 200 منشأة، وإعادة التفتيش على 180 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 مذكرات غلق إداري، وعمل 5 ندوات توعية، فضلا عن تلقي 33 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 15 شكوى منهم، و3 شكاوى منها مستوفاة و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.. قامت المديرية بصرف 36 ألف جنيه لـ72 عاملا من المسجلين كرعاية اجتماعية استكمالا لمنحة المولد النبوي الشريف، كما أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 308 منشآت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.​