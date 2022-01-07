الطقس في 24 ساعة.. صقيع وأمطار وشبورة على 8 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الجمعة

- شبورة مائية كثيفة خلال التوقيت من 4 لـ8 صباحًا قد تصل حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس السبت

- شبورة مائية صباحًا خلال التوقيت من 4 لـ 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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