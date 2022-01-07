العمرة.. توقعات بزيادة الأسعار 40% وأولى الرحلات 3 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، توقعاته بشأن أسعار العمرة للراغبين في أداء المناسك، وموعد أولى رحلات المعتمرين من مصر إلى السعودية.

وقال ترك في تصريحات تلفزيونية، إن أسعار العمرة، ستكون مرتفعة بسبب زيادة أعداد الراغبين المصريين في السفر لأداء المناسك، ولن يمكن تلبية كل هذه الرغبات، وخاصة أن هناك طاقة استيعابية للعمرة.

أعداد المعتمرين

وتابع ترك: الأسعار مرتبطة بالعدد، وسيتم تحديد الأعداد بعد 25 يناير الجاري، ونتوقع أن تكون الأعداد ضعيفة، ولن يتجاوز عدد المصريين في العمرة 30 أو 40 ألفا".

موعد أول رحلة

وأشار إلى أن أول رحلة عمرة من مصر، إلى السعودية، ستكون يوم 3 فبراير المقبل، لافتا إلى ارتفاع أسعار العمرة بنسبة 40% لتتخطى حاجز الـ 25 ألف جنيه غير شاملة تذاكر الطيران المؤكد ارتفاع سعرها هي الأخرى أيضا".

جرعة تنشيطية

وأوضح أن من يمر على تطعيمه 6 أشهر يجب أن يحصل على جرعة تنشيطية معتمدة قبل السفر، وذلك لأجل تأمين سلامة المعتمر وصحته، خصوصا في ظل التزاحم والاحتكاك في المشاعر بالحرم المكي.

50 ألف جنيه

من جانبه، قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن أسعار العمرة سترتفع نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة بدقة شديدة في السعودية، وتطبيق الحجر المؤسسي للمعتمر الوافد الذي لم يحصل على اللقاحات المعتمدة في المملكة، على نفقته الخاصة، لتتخطى حاجز الـ 50 ألف جنيه مصري.

اللقاحات المعتمدة

وأشار حنفي، في تصريح لمصراوي، إلى أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية تتمثل في "أسترازينيكا فايزر وجونسون ومودرنا".

ودعا حنفي، المواطنين الراغبين في العمرة، إلى التمهل وعدم الاستعجال، في حجز برنامج العمرة، حتى تتضح الأمور تباعا خلال الأيام المقبلة بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

تأشيرات قليلة

ويتوقع حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، أن يبدأ سعر البرنامج من 50 ألف جنيه، كون التأشيرات المتوقعة للموسم قليلة، قائلا:"اللي هيدفع أكتر هيطلع عمرة".

وأشار عنبي لمصراوي، إلى أن التوقعات السابقة لأسعار العمرة بمبلغ 20 و 25 ألف جنيه لسعر البرنامج الاقتصادي، كان على أمل أن عدد تأشيرات العمرة أكبر لكن الآن الوضع اختلف كثيرا بعد الحديث عن 60 ألف تأشيرة.

وأوضح أن قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للتسكين الثنائي والثلاثي والرباعي في الفنادق، لن يقلل من أسعار العمرة، لأنه كلما انخفضت أعداد التأشيرات كلما ارتفعت الأسعار" ومن الطبيعي أن ترفع شركات السياحة أسعارها نظرا لقلة العدد والعمل على تعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الفترة الماضية.