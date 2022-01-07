شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير الأدوية الجديدة لـ كورونا ضمن البرتوكولات العلاجية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع الأدوية الجديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا حاصلة على موافقة هيئة الدواء الأمريكية، وكذلك هيئة الأدوية الأوروبية وآمنة للغاية ويتم توفيرها في برتوكولات العلاج مجانا.

وقال عبد الغفار في تصريح لـ"الخليج 365": "الأدوية الجديدة منها مستحضران يؤخذان عن طريق الفم، والثالث عن طريق الحقن"، متابعا: "وهذا البروتوكول يمنع الدخول في مضاعفات حرجة".

يشار إلى أن الأدوية الثلاثة هى "باكسلوفيد" و"مولنوبيرافير" والثالث "إيفوشيلد"، ويذكر أن دواء "باكسلوفيد" هو دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين الأول نوع مثبط لنشاط الفيروس والثاني نوع يحافظ على مستوى تزكيز الدواء المثبط للفيروس بالدم، وتابع: "الدواء عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم ويستخدم في الأيام الأولى من الإصابة بكورونا، كما أن دواء "مولنوبيرافير" يؤخذ عن طريق الفم، ودواء "إيفوشيلد" عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ وطويل المفعول ويؤخذ عن طريق الحقن.