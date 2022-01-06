شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: السيسى أول رئيس مصرى يشارك الأقباط أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث خلال كلمته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن الجمهورية الجديدة بكل تفاصيلها وأنها تتسع للجميع، موضحا أن الرئيس السيسى منذ البداية سعى إلى تقوية فكرة المواطنة والمساواة والتمكين وتكافؤ الفرص، فكل هذه الأمور واضحة من خلال التصرفات وليس فقط الخطاب.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن وحدة المصريين هي الحامى دائمًا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية هي الزيارة التاسعة، كما أنه أول رئيس مصري يشارك الأقباط في أعياد الميلاد.

وأشار رئيس تحرير الخليج 365 إلى أن الرئيس السيسى، أكد على أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وأنها طريق بدأناه معا وسنكمله، وهذا يؤكد وحدة المصريين، والأمن الاستقرار فى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أكد أيضا على أن الجمهورية الجديدة تحمل عنوان الحلم والأمل والعلم والعمل.

وتابع رئيس تحرير الخليج 365، أن مصر دولة لها جيش قوى جدا ومصنف عالميا وإقليميا ولكنه جيش رشيد يحمى، ويشارك في التنمية ويقدم دون أن يتخلى عن دوره، ويحمى بقوة ولا يعتدى، وشاهدناه في مواجهة الإرهاب، فمصر دائما مسالمة، فالرئيس السيسى دائما يطرح الشراكة وليس الصدام.

وأوضح رئيس تحرير الخليج 365، أن الشعب المصرى وثق في الرئيس السيسي الذى أغلق كافة التدخلات على مصر، فمصر قادرة على مواجهة أى اعتداء وأى تهديد، كما أن مصر تساند الجميع، ولكن أمنها القومى ونيلها خط أحمر، والمصريين ليسوا مذهبيين أو عنصريين بل متسامحين فالأحفاد يحيون أمجاد الأجداد من حيث العمران والبناء والتمكين السياسى والاجتماعى والحقوق الاجتماعية وبناء الدولة بكل أيادى المصريين فكل الصعاب تهون طالما نحن على قلب رجل واحد.

وذكر رئيس تحرير الخليج 365، أن الرئيس السيسى أحيا خلطة المصريين للإيمان، فالتنوع والتعدد سنة الحياة ونسعد أن كل مصري يعتقد ما يريده ويعبد ربه مثلما يريد ويتم القضاء على التطرف ولا يوجد تفرقة بين المصريين، ونحن في الخليج 365 أعددنا ملف كبير عن عدد دور العبادة الكثيرة التي تم بنائها، وهناك كنائس ومساجد في كل مكان.